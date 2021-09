Schaapsherder vindt bom uit de Tweede Wereldoorlog

In Havelte in Drenthe heeft een schaapsherder een bom uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Het ding lag bij de ingang van een kazerne en werd gevonden met een metaaldetector.

Het is niet de eerste keer dat schaapsherder Jelle een bom vindt. In 2017 vond hij een vliegtuigbom. Toen zijn metaaldetector deze keer afging, begon hij te graven. Hij vertelt dat hij na een paar minuten een dikke zware bom vond.

Expres laten ontploffen

De bossen bij Havelte zijn in de Tweede Wereldoorlog vaak gebombardeerd, maar die bommen zijn niet allemaal ontploft. Voor de zekerheid is er over deze bom zand gelegd en staat er een container overheen. Volgens deskundigen is het niet gevaarlijk. Ze gaan de bom waarschijnlijk later deze week op een veilige manier laten ontploffen.