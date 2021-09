Mislukte Formule 1-selfie toch geen ramp

Misschien heb je het de afgelopen dagen wel voorbij zien komen. Santi van 13 wilde snel een selfie maken met een bekende teambaas in de Formule 1. En precies op dat moment belde zijn moeder...

Balen natuurlijk, maar inmiddels vindt Santi het niet erg meer. Hij kan wel om het filmpje lachen en is blij met zijn viral-succes. In de video vertellen Santi en zijn moeder meer over het moment.