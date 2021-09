Nieuwswekker: Oranje wint + Lil' Kleine voor de rechter

Goedemorgen! Vergeet niet te smeren, want het wordt weer een lekker zonnige dag.

Dit gebeurde terwijl je sliep: - Nederland is een stapje dichter bij het WK voetbal. Het Nederlands elftal moest gisteravond winnen van Turkije om nog kans te maken op een ticket voor het WK volgend jaar in Qatar. En dat is gelukt. Oranje won met 6-1!

- De vader van Britney Spears gaat zich minder met haar bemoeien. Britney is een Amerikaanse zangeres. In 2008 raakte ze in de war en kon ze niet meer voor zichzelf zorgen. Daarom besloot een rechter dat ze onder toezicht van haar vader moest komen te staan. Sindsdien gaat haar vader over al Britney's geld, spullen en werk. Nu wil Britney haar leven terug. En ook haar vader zegt nu dat hij niet meer de baas over haar wil zijn. - Politicus Johan Remkes gaat vanaf vandaag proberen een nieuwe regering te vormen. Hij wordt de nieuwe informateur. Dat betekent dat hij moet onderzoeken welke partijen met elkaar willen samenwerken. Eerder had Mari√ętte Hamer die taak, maar het lukte haar niet om een nieuwe regering te vormen. Wij maakten daar eerder deze video over:

Dit is vandaag in het nieuws: - Rapper Lil' Kleine moet vandaag voor de rechter verschijnen. Hij zou twee jaar geleden een man in elkaar hebben geslagen. - De langste 3D-geprinte brug van de wereld wordt vandaag geopend en hij staat in Nederland. De brug in Nijmegen is 29 meter lang. - De koning mag zijn landgoed niet meer afsluiten voor andere mensen. Anders krijgt hij geen geld meer om het natuurgebied te onderhouden. Dat zegt de regering. Het landgoed is ieder jaar in de herfst dicht voor bezoekers. Veel mensen denken dat de koninklijke familie dan op dieren jaagt. Wat vind jij van jagen?

Wat vind jij van jagen?

En dan nog even dit: De brandweer heeft een handig nieuw hulpje. Een drone gaat helpen om bosbranden te vinden.