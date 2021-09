Mark Rutte voorlopig niet in Jachtseizoen

Het leek veel kinderen een geweldig idee, maar voorlopig gaat het niet gebeuren. Mark Rutte heeft via een voorlichter laten weten dat hij te druk is om mee te doen aan Jachtseizoen van StukTV.

In maart vertelde Mark Rutte in een tv-programma dat hij graag eens mee zou doen aan Jachtseizoen. Hij zei dat vlak voor de verkiezingen. Sindsdien is hij druk met het maken van een nieuwe regering, maar dat wil tot nu toe niet echt lukken.