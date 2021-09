De Kustwacht heeft een vrouw uit de zee bij Scheveningen gered. Ze zwom op dat moment tussen de 8 en 10 kilometer uit de kust. Een reddingshelikopter heeft haar opgepikt.

Overlevingspak

Het is nog niet duidelijk hoe de vrouw zo ver uit de kust in het water is terechtgekomen. Ze droeg een speciaal overlevingspak, waarmee je blijft drijven. De vrouw is voor de zekerheid naar het ziekenhuis gebracht.