Drukte bij buitenzwembaden die nog open zijn

Het was een heerlijke zonnige zomerse dag, dat heb je vast wel gemerkt. Misschien was het wel de laatste dag van het jaar dat het zó warm was. En dat was zeker ook te merken op plekken waar je kunt zwemmen.

Er stonden files op weg naar het strand en het was druk bij meertjes en bij plassen. De buitenzwembaden die nog open waren, verkochten heel wat kaartjes. Verslaggever Joris ging naar zwembad Sijsjesberg in Huizen kijken, waar het zwembad al vroeg volstroomde met kinderen.