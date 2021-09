Nieuwswekker: Tadic beste speler + Première film over Anne Frank

Goedemorgen! Zo warm als woensdag is het vandaag niet, maar het weer blijft nog best zomers. Wel is er in het oosten kans op onweer.

- In Afghanistan mag niet zomaar meer gedemonstreerd worden. Dat is besloten door de Taliban, de groep die daar sinds enkele weken aan de macht is. De regel is ingesteld nadat gisteren in verschillende steden mensen gingen protesteren. Vanaf nu mag er alleen nog geprotesteerd worden als er eerst toestemming is gevraagd en gegeven. Om toestemming te krijgen, moet het protest aan veel strenge regels voldoen.

Dit is vandaag in het nieuws:

- Minister Hugo de Jonge geeft op een middelbare school een speciale les over vaccinaties. Hij doet dat omdat er een nieuw lespakket is. Met opdrachten leren kinderen wat een vaccin eigenlijk is en hoe het werkt.

- Door klimaatverandering veranderen sommige dieren van vorm. Dat staat in een groot onderzoek. Sommige muizen krijgen grotere oren, vogels langere snavels en vleermuizen bredere vleugels. In het Jeugdjournaal hoor je er meer over.

- De eerste Nederlandse bioscoopfilm over Anne Frank gaat in première. De film heet 'Mijn beste vriendin Anne Frank' en gaat niet alleen over Anne Frank, maar ook over Hannah. De twee waren echte hartsvriendinnen. In de film zie je hoe ze plezier maken, maar ook hoe zwaar hun leven is als joodse meisjes tijdens de oorlog.

Eerder maakten we deze video over de film: