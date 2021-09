Duiker gaat op zoek naar 'monster' in Rotterdamse haven

Al weken is het mysterie onopgelost. Wat zwemt er in de Rijnhaven in Rotterdam? Is het misschien een monster? Om die vraag nu eindelijk te beantwoorden, besloot een professionele duiker een kijkje te nemen.

Het mysterie!

Halverwege augustus was op een veel gedeeld filmpje een soort draaikolk te zien in de Rotterdamse haven. Sommige mensen dachten dat het een groot dier was, zoals een zeehond of een krokodil. Anderen wisten het zeker, het is een monster! Hij (of zij) kreeg zelfs een naam: Rijnie.

Ook het Jeugdjournaal nam een kijkje. Een zoektocht op het water zorgde niet voor opheldering.