Dieren veranderen van uiterlijk door klimaatverandering

Muizen met grotere oren, vogels met langere snavels en vleermuizen met bredere vleugels. Door klimaatverandering gaan sommige dieren er anders uitzien. Dat blijkt uit een groot onderzoek.

Hoe dan?!

Omdat de aarde warmer wordt, ontwikkelen dieren zich. Konijnen en muizen krijgen bijvoorbeeld grotere oren en een langere staart. Daardoor kunnen ze zich beter beschermen tegen hitte.

Een voorbeeld in Nederland is de kanoet (die zie je middenin de foto). Die vogel verandert van vorm omdat er door klimaatverandering minder te eten is. Daardoor worden de vogels dunner en krijgen ze een andere vorm snavel.

Zorgen

Dat dieren er anders uitzien klinkt misschien als een goede aanpassing van de natuur, maar biologen maken zich er ook zorgen over.