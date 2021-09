De meest vervuilende fabriek van Nederland moet schoner

Staalfabriek Tata Steel in IJmuiden moet schoner worden. Dat vinden mensen die in de buurt wonen al langer, maar nu zeggen ook medewerkers en politici het.

In de fabriek worden verschillende soorten staal gemaakt. Bijvoorbeeld om auto's van te maken, of het wordt gebruikt in de bouw. Het maken van dat staal zorgt voor veel luchtvervuiling. Giftige stof valt in de buurt op de grond.

Ombouwen

Vorige week bleek uit een rapport dat deze stof slecht is voor kinderen. Als ze buiten spelen kunnen ze de vieze stof binnenkrijgen.