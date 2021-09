Er woedde vanochtend een kleine brand in de attractie Droomvlucht van de Efteling. Drie brandweerauto's kwamen naar het park om het vuur te blussen. Dat was snel gedaan, maar er is veel rook vrijgekomen.

Lamp

Waarschijnlijk is de brand ontstaan in een lamp in de attractie. Een deel van het decor is beschadigd. De attractie bleef even dicht, maar ging vanmiddag weer open.