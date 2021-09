Hoe denken Nederlandse tieners over vaccineren?

Zou zoiets als wat ze nu in Frankrijk doen in Nederland ook kunnen? Verslaggever Laura ging vandaag naar tieners van het 's-Gravendreef College in Leidschenveen.

In Frankrijk kunnen kinderen vanaf 12 jaar sinds kort op school een corona-prik krijgen . In Nederland wil de regering dat zoveel mogelijk kinderen vanaf 12 jaar zich laten vaccineren. Toch heeft een meerderheid van de kinderen hier nog niet gekozen voor een prik.

Schooldirecteuren in Nederland mogen vanwege privacy niet bijhouden welke kinderen wel of niet gevaccineerd zijn. Een school mag het misschien wel vragen, maar je hoeft dat niet per se te zeggen. In Frankrijk is dat anders.