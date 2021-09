Podcast: Wat moet je doen als er een dier ontsnapt?

De Jeugdjournaal-podcast is weer terug! In deze aflevering beantwoorden Bart en Malou jullie vragen over ontsnappingen in dierentuinen. Pas nog ontsnapten er twee wolven uit Dierenpark Amersfoort, en vorig jaar glipten twee chimpansees daar uit hun hok. En ook in andere dierentuinen gebeurt het wel eens.

Zijn dierentuinen wel veilig?

Waarom doen dieren dat? Zijn de verblijven wel veilig? En wat moet je doen als er een dier losloopt in de dierentuin? Willem Verdonck is hoofdverzorger van Dierenpark Amersfoort en weet dus alles van dierenverblijven. Hij beantwoordt al die vragen in deze podcast.

Hier kun je 'm luisteren: