Sportclubs verdienen extra geld dankzij plastic flesjes

Sinds 1 juli zit er statiegeld op kleine flesjes, 15 cent om precies te zijn. Je betaalt dus iets meer als je het flesje koopt, maar dat geld krijg je terug als je het flesje weer inlevert. De hoop is dat zo minder plastic flesjes op straat terechtkomen.

Alle sportclubs die meedoen krijgen een speciale bak om de flesjes in te verzamelen. Iedereen kan daar zijn of haar plastic flesje ingooien. Als de bak vol is, worden de flesjes meegenomen. Het statiegeld dat je daarvoor krijgt, gaat naar de sportclub.

Nieuwe sportspullen

Ook bij voetbalclub Graaf Willem II uit Wassenaar zijn ze van plan veel flesjes in te zamelen. Van het geld willen ze nieuwe sportspullen kopen.