Dieven rammen winkel om Lego en Pokémon-speelgoed te stelen

Bij een speelgoedwinkel in Voorburg is gisterenavond een ramkraak gepleegd. Een wit busje reed in op de winkelruit om zo te kunnen inbreken.

Het is nog niet duidelijk wat de daders precies hebben gestolen. Meteen na de ramkraak begon de politie met een grote zoekactie. Daarbij werd ook een politiehelikopter ingezet. Het witte busje is later op de avond teruggevonden in Den Haag, maar de daders waren al gevlucht.

De politie roept mensen die iets hebben gezien of gehoord zich te melden. De speelgoedwinkel blijft vandaag gesloten.