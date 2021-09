Oeps: opgepakte maffiabaas blijkt Britse toerist

Zit je als toerist lekker te eten in een Haags restaurant, word je ineens opgepakt door de Nederlandse politie. Het overkwam een man uit Groot-Brittannië. De politie dacht dat hij een maffiabaas was.

Maar dat was een grote vergissing. De Brit was naar Nederland gekomen om de Formule 1-wedstrijd in Zandvoort te bezoeken. Dat hij daarna een paar dagen in de gevangenis zou verblijven, had hij zelf waarschijnlijk ook niet verwacht.

Meerdere moorden

Het is niet helemaal duidelijk wat er precies is misgegaan. De Italiaanse politie is al jaren opzoek naar Matteo Messina Denaro, een maffiabaas. De Italiaanse politie dacht dat hij in Nederland was en vroeg de Nederlandse politie om hem op te pakken.