Nieuwswekker: Einde aan de 1,5-meterregel + Djokovic moet huilen

Het weekend is weer voorbij en er staat weer een nieuwe Jeugdjournaal Nieuwswekker voor je klaar. In dit artikel vertellen we iedere schooldag welk nieuws je gemist hebt en wat er op deze dag nog gaat gebeuren. Het wordt best lekker weer vandaag. Er is weinig wind en op de meeste plekken blijft het droog.

Het weer van maandag 13 september NOS Jeugdjournaal

Dit gebeurde terwijl je sliep: - De 1,5-meterregel wordt vanaf 25 september afgeschaft. Premier Rutte en corona-minister de Jonge gaan dat waarschijnlijk dinsdag vertellen tijdens een persconferentie. Er komen dan wel regels bij. Iedereen van 13 jaar en ouder moet een coronapas laten zien als je bijvoorbeeld naar een café of naar de bioscoop gaat. Op die pas staat dat je gevaccineerd bent, corona hebt gehad of een negatieve test hebt. - Het gaat niet zo goed met musea. Door corona konden veel mensen er niet naartoe en daardoor hebben musea weinig geld verdiend. De musea hopen dat ze geld krijgen van de regering, want ze zijn bang dat er anders musea dicht moeten. - Rolstoeltennisser Diede de Groot heeft de US Open gewonnen! Dat betekent dat ze de Golden Slam te pakken heeft. Die prijs is voor tennissers die 5 grote toernooien winnen. Diede de Groot won dit kalenderjaar de Australian Open, Roland Garros, Wimbledon, de Paralympische Spelen en nu was ze ook de beste in New York.

Voor tennisser Novak Djokovic was US Open een grote teleurstelling. Hij had gisteren kans de beste tennisser ooit te worden, maar dat is niet gelukt. Hij verloor van tennisser Daniil Medvedev. Tijdens de wedstrijd moest Djokovic meerdere keren de tranen uit zijn ogen wrijven. We hebben daar een stelling over:

Dit is vandaag in het nieuws: - De Oranjevrouwen spelen vandaag voor het eerst met hun nieuwe trainer. Hij heet Mark Parsons en was eerder trainer van het Amerikaanse vrouwenteam Portland Thorns. Hier lees je meer over hem. - Vanaf vandaag kun je stemmen op jouw favoriete speelgoed voor de Speelgoed van het Jaar verkiezing. En dan nog even dit: Probeer jij weleens iemand anders in te halen op de fiets? Xander van 12 uit Schotland probeerde het tijdens een professionele wielrenwedstrijd! Het lukte niet, maar hij kreeg wel cadeaus en mocht met de sporters het podium op: