Vanaf 25 september geen 1,5-meterregel meer

Vanaf 25 september hoeven mensen geen 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Dat gaan premier Rutte en corona-minister de Jonge dinsdag vertellen tijdens een persconferentie.

Iedereen van 13 jaar en ouder moet vanaf 25 september wel op veel plekken een coronapas laten zien. Dat is een bewijs dat je gevaccineerd bent, corona hebt gehad of negatief getest bent. Zo'n bewijs is straks bijvoorbeeld verplicht bij een restaurant, café en in de bioscoop.

Voetbal

Over 2 weken mogen voetbalstadions weer helemaal vol. Ook daar moeten mensen bij de ingang een coronabewijs laten zien.

Mondkapje

Politici en deskundigen hebben ook gepraat over mondkapjes. In de trein, tram, metro en bus blijft een mondkapje verplicht. Op stations en op de bushalte hoeven mensen er niet meer eentje te dragen.

Voor nachtclubs was er slecht nieuws. De clubs moeten tussen 00.00 en 06.00 's nachts dichtblijven.

Ook is nog onduidelijk of grote evenementen weer door mogen gaan. Zaterdag was er een groot protest over.