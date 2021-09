Wedstrijd voor de lelijkste tomaat

Tomaten zijn meestal mooi rond, maar soms groeien ze in een gekke vorm. In Spanje is daar zelfs een wedstrijd voor bedacht. Daar kunnen mensen uit het dorp Tudela een prijs winnen als ze een lelijke tomaat inleveren.

Prijs

Tomaten in de gekste vormen en kleuren doen mee. Uiteindelijk wint tomaat 115. De winnende dorpsbewoner is er blij mee. Ze krijgt als prijs, je raadt het al: een zak tomaten.