Twee koeien in een zwembad gevallen

In de plaats Punthorst in Overijssel lagen vannacht ineens twee koeien in een zwembad! Ze waren samen met een paar andere koeien midden in de nacht ontsnapt en hadden het zwembad niet gezien.

Brandweer

De mensen van wie het zwembad is, werden wakker van het geluid en belden de brandweer. Zij hebben er een half uur over gedaan om de koeien uit het water te tillen. Ze zijn uiteindelijk veilig in een stal gezet en hadden alleen wat schaafwonden.