Rayan (11) moest vluchten en vertelt hoe dat precies gaat

De afgelopen tijd zijn er ongeveer 2000 vluchtelingen uit Afghanistan naar Nederland gevlucht. De helft daarvan zijn kinderen. Zij wonen in nood-opvangplekken. Daar is een bed en eten, maar veel andere dingen zijn er nog niet. Organisaties die zich inzetten voor vluchtelingen willen dat dit snel beter wordt. Hoe is het als vluchteling in Nederland? Iemand die weet hoe het is om als vluchteling in Nederland te komen, is Rayan van 11. Zij vluchtte vijf jaar geleden met haar familie voor de oorlog uit Syrië.

De eerste plek waar Rayan terechtkwam was Budel, in een centrale opvanglocatie voor asielzoekers. Na een tijdje verhuisde ze naar de tweede locatie, naar een groot asielzoekerscentrum in Rotterdam. Daar moeten vluchtelingen blijven tot is besloten of ze voor altijd in Nederland mogen blijven. Rayan en haar familie hoorden na een tijdje dat ze hier mochten blijven.

Rayan was daar heel blij mee. Haar familie heeft hier een eigen huis, en daardoor kon ze eindelijk een huisdier hebben. Rayan kan zich goed voorstellen hoe het nu voor de kinderen uit Afghanistan is om voor het eerst in Nederland te zijn.

Ik denk dat ze verdrietig zijn. Want het is echt lastig om opeens in een nieuw land te zijn. Maar ik hoop dat ze ook zo blij kunnen zijn als wij allemaal. Rayan