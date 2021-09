Waarom probeerden dieven Pokémonkaarten te stelen uit speelgoedwinkel?

Het was opmerkelijk nieuws dit weekend. Dieven pleegden geen ramkraak bij een bank of juwelier, maar bij een speelgoedwinkel in Voorburg. Er werd Lego gestolen, maar de daders zouden vooral graag Pokémon-kaarten willen hebben.

Populair

Volgens de winkel-eigenaar is Lego sinds het tv-programma Lego Masters ontzettend populair geworden. En ook Pokémon is veel geld waard. En het verzamelen van kaarten is een stuk populairder geworden.