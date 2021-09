Nieuwswekker: Corona-persconferentie + Aboutaleb beste burgemeester

Goedemorgen! In dit artikel lees je wat er vannacht is gebeurd en welk nieuws er vandaag aan komt. Het wordt een dag met behoorlijk veel regen. Gelukkig is er niet zoveel wind. In het oosten en in het zuiden kan het gaan onweren.

Het weer van 14 september NOS Jeugdjournaal

Dit gebeurde terwijl je sliep: - In Ede zijn vannacht 20 auto's beschadigd door meerdere branden. Volgens de brandweer was er op 6 plekken in de stad brand uitgebroken. De branden zijn inmiddels onder controle. De politie onderzoekt hoe het kon gebeuren.

Video afspelen Deze browser wordt niet ondersteund voor het spelen van video. Update uw browser naar Internet Explorer 10 of hoger om video af te kunnen spelen.

- Burgemeester Aboutaleb van Rotterdam is gekozen tot 'beste burgemeester van de wereld'. Volgens de jury denkt hij goed na over alle inwoners van de stad en zorgt hij dat er rust en gelijkheid is. Aboutaleb zegt dat hij er heel blij mee is en dat hij de allermooiste baan heeft die je maar kunt bedenken. We hebben er een vraag over en zijn heel benieuwd naar jouw antwoord!

Wat zou jij doen als je burgemeester was? Verstuur Favoriet maken Reageer op de stelling: Wat zou jij doen als je burgemeester was?

Dit is vandaag in het nieuws: - Vanavond vertellen premier Rutte en corona-minister Hugo de Jonge op een persconferentie hoe het verder gaat met de corona in Nederland. Sommige dingen zijn al bekend. Zo wordt vanaf 25 september de 1,5-meterregel afgeschaft. Ook moet je dan, als je 13 of ouder bent, bij veel plekken een coronapas laten zien. Wij vragen kinderen op de middelbare school wat ze daarvan vinden. Dat zie je vanavond in onze uitzending. - In de Verenigde Staten wordt de nieuwe iPhone gepresenteerd. De iPhone 13 heeft waarschijnlijk veel meer geheugen dan de oudere iPhones. Ook zit er een betere camera op waarmee je mooiere foto's en filmpjes kunt maken.

En dan nog even dit: Hou jij van tomaten? In een dorpje in Spanje kiezen ze ieder jaar de lelijkste tomaat. Als een tomaat vol putjes en bobbels zit, is dat dus juist goed. In deze video zie je de winnende tomaat van dit jaar en een paar andere kanshebbers.