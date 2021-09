Aboutaleb gekozen tot 'beste burgemeester van de wereld'

Feest op het gemeentehuis van Rotterdam. Ahmed Aboutaleb, de burgemeester van Rotterdam, is namelijk gekozen tot 'beste burgemeester van de wereld'.

Volgens de jury denkt hij goed na over alle inwoners van de stad en zorgt hij dat er rust en gelijkheid is. Ook vindt de jury dat hij goed heeft gewerkt tijdens de corona-crisis. Zo hield hij goed rekening met de kwetsbare mensen in de stad.

Vader

Volgens de jury is moedig, bescheiden en geduldig. Ze zeggen verder dat hij een soort vader is voor de stad Rotterdam.

Aboutaleb schrijft online dat hij heel blij is met de prijs.