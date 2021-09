Vanavond weer een corona-persconferentie: dit is al bekend

Vanavond vertellen premier Rutte en corona-minister Hugo de Jonge op een persconferentiehoe het verder gaat met corona in Nederland. Sommige dingen zijn al bekend, die zetten we hier op een rijtje.

1,5-meterregel

Zo wordt vanaf 25 september de 1,5-meterregel afgeschaft. Je moet vanaf dan, als je 13 of ouder bent, bij veel plekken een coronapas laten zien. Dat is een bewijs dat je gevaccineerd bent, corona hebt gehad of negatief getest bent.

Zo'n bewijs is straks bijvoorbeeld verplicht bij een restaurant, café en in de bioscoop.

Concerten en festivals

Vanaf 25 september mogen concerten en festivals van meerdere dagen weer doorgaan. De zaal mag niet helemaal vol. 75 procent van het normale aantal bezoekers mag komen en ze moeten eerst een coronabewijs laten zien.

Klas in quarantaine?

Sommige deskundigen vinden dat de regel over klassen in quarantaine moet veranderen. Nu is het nog zo dat een hele klas naar huis moet, als één kind corona heeft. Sommige deskundigen vinden die regel niet meer nodig. Of de regel wordt afgeschaft, is nog niet duidelijk.

Vanavond zie en hoor je alles over de persconferentie in onze uitzending.