Nieuwswekker: Nieuwe corona-regels + World Clean Up Day voor scholen

- Gisteravond was er weer een corona-persconferentie. Daar werden de nieuwe corona-regels bekendgemaakt. Zo wordt vanaf 25 september de 1,5-meterregel afgeschaft. Je moet dan, als je 13 jaar of ouder bent, bij veel plekken een coronapas laten zien. Dat is een bewijs dat je corona hebt gehad, negatief getest bent of bent gevaccineerd.

Tijdens de persconferentie werd meerdere keren gezegd hoe belangrijk het is om je te laten vaccineren. Wat vind jij daarvan?