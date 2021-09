Zin in een appeltje? Dit bushokje ligt vol met groenten en fruit

Deze bushalte staat sinds gisteravond in Breda. Het is een bushokje vol groenten en fruit. Iedereen die hier langskomt mag bijvoorbeeld een appeltje meenemen.

Voedseldeskundigen zeggen dat we iedere dag 250 gram groenten en 200 gram fruit moeten eten. Maar uit het onderzoek blijkt dat de meeste Nederlanders dat niet halen.

Volgens verschillende organisaties komt dat doordat we vaker ongezonde dingen zien. Bijvoorbeeld op posters op straat of in reclames op tv.

Met de campagne Geef kleur door willen ze laten zien hoe belangrijk het is om meer groenten en fruit te eten.