Hoe zit het nou als iemand in je klas corona heeft?

Dat je met de hele klas in quarantaine moet als een klasgenoot besmet is met corona, dat hoeft niet meer. Dat vertelde Mark Rutte gisteravond in een persconferentie. Maar daar is nog best wat over onduidelijk.

Volgens de nieuwe regel moet iedereen die in contact is geweest met degene met corona, wel in quarantaine. Maar het is lastig na te gaan wie met wie in contact is geweest.