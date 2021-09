Nieuwswekker: Toeristen gelanceerd + Ajax wint ruim

Goedemorgen! Hier lees je welk nieuws je vannacht gemist hebt en wat er vandaag nog gaat gebeuren. Het weer Het wordt een bewolkte dag, maar af en toe komt ook de zon tevoorschijn. Op sommige plekken kan wat regen vallen en het wordt tussen de 18 en 21 graden.

NOS Jeugdjournaal

Dit gebeurde terwijl je sliep: - Ajax is goed begonnen aan het nieuwe Champions League-seizoen. De Amsterdammers wonnen met 5-1 van Sporting Clube de Portugal. Vooral aanvaller Sébastian Haller was niet te stoppen, hij scoorde vier keer. - Vier toeristen zijn vannacht de ruimte in gegaan voor een korte vakantie. Ze maken een vlucht in een baan om de aarde en doen daar drie dagen over. Het is de eerste keer dat toeristen meegaan met een ruimtevlucht die langer duurt dan een paar minuten. Voordat ze werden gelanceerd, maakten we deze video:

Dit is vandaag in het nieuws: - Rolstoeltennisser Diede de Groot wordt vandaag gehuldigd in haar woonplaats Oudewater. Ze maakt een rondvaart en er worden veel kinderen verwacht om het feestje mee te vieren. Dit weekend won Diede de US Open. Dat betekent dat ze dit jaar alle belangrijke tennistoernooien heeft gewonnen. Wij maakten daar deze video over:

- Vandaag komt het nieuwe boek met allemaal verschillende wereldrecords uit. Ook meester Rob uit Winschoten staat daar in. Hij heeft 4 wereldrecords en eentje daarvan is uitgekozen voor het boek. In deze video hoor je meer over meester Rob en het recordboek:

- Er zijn te weinig openbare toiletten. Dat zegt een stichting die opkomt voor mensen met onder andere maagproblemen. Volgens hen hebben veel mensen last van dit tekort, bijvoorbeeld als ze een dagje gaan wandelen in de natuur. Uit onderzoek van de stichting blijkt dat 84 procent van de mensen dan wel eens in het wild plast of poept. Maar wat zou jij doen in zo'n situatie? Reageer op onze stelling.

En dan nog even dit: Een gewone pompoen weegt vaak maximaal 45 kilo. Maar Gerjan uit Wezep heeft een veel grotere gekweekt. Volgens hem weegt zijn pompoen meer dan 600 kilo. Een gigantisch ding dus.