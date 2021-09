Onderzoek: Veel mensen plassen of poepen wel eens in de natuur

Het is je vast wel eens overkomen: moet je supernodig naar de wc, is er nergens een toilet te bekennen. Volgens een stichting die zich inzet voor mensen die last hebben van hun buik, zijn er te weinig openbare toiletten.

De stichting heeft ook speciaal poep- en plas-onderzoek gedaan. Daaruit blijkt dat veel mensen last hebben van dit wc-tekort. Zo'n 84 procent van de mensen plast of poept dan ook wel eens in het wild. Eén op de tien mensen heeft dat zelfs deze week nog gedaan.