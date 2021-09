Neushoorn verdronken in dierentuin in Emmen

In dierenpark Wildlands in Emmen is vanochtend een neushoorn verdronken. Het gebeurde nadat er een nieuwe neushoorn in het verblijf was losgelaten.

Op de vlucht

De nieuwe neushoorn was een mannetje met de naam Limpopo. De vrouwtjes in het verblijf werden erg onrustig toen hij erbij kwam en sloegen op de vlucht. Limpopo bleef ze achtervolgen.

Neushoorn Elena rende naar een waterpoel en gleed uit. Ze kwam in het water terecht en kon niet meer zelf overeind komen. De verzorgers konden haar pas helpen nadat ze Limpopo hadden weggelokt, maar toen was het al te laat. De foto hierboven is een oude foto van Elena.

Geschrokken

Het team van Wildlands is erg geschrokken. Het is nog niet eerder gebeurd dat een neushoorn overleed omdat er een nieuwe neushoorn bij kwam in het verblijf.