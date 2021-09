Marianne (95) zwom per ongeluk drie records

De 95-jarige Marianne voelt zich als een vis in het water. Ze is regelmatig in het zwembad te vinden. En daar doet ze het erg goed. Op drie afstanden is de Brabantse de snelste in de categorie voor 95-plussers.

Fit blijven

Marianne begon pas op haar 78e met wedstrijdzwemmen. Door corona mocht ze een tijd niet het zwembad in. Maar Marianne vond toch een manier om fit te blijven. In het appartementencomplex liep ze een paar keer per dag de trap op en af. Van boven naar beneden, en weer naar boven.