Nieuwswekker: Minister stopt + Oranjevrouwen spelen

Dit gebeurde terwijl je sliep:

- Sigrid Kaag, de minister die over zaken in het buitenland gaat, stopt als minister. Dat heeft ze besloten nadat een groot deel van de Tweede Kamer vond dat ze haar werk niet goed deed. Kaag ging over het naar Nederland halen van mensen uit Afghanistan. Maar volgens veel mensen in de Tweede Kamer is daarbij te veel fout gegaan.

-Drie Nederlandse voetbalclubs speelden gisteravond Europese wedstrijden. Alleen Vitesse wist te winnen. Zij versloegen NS Mura uit Slovenië met 2-0. AZ en PSV wisten niet te winnen. PSV speelde 2-2 tegen het Spaanse Real Sociedad. Dat was ook de uitslag bij AZ tegen het Deense Randers FC.

- Nederland staat bekend als het langste volk ter wereld. Maar het CBS, een bureau dat over statistieken gaat, heeft berekend dat Nederlanders gemiddeld steeds kleiner worden. Mensen die in 2001 werden geboren, zijn gemiddeld een dikke centimeter korter dan mensen die ruim 20 jaar eerder, in 1980 geboren werden.

Ook de stelling van vandaag gaat over hoe lang je bent. Want maakt dat eigenlijk uit? Laat het ons weten!