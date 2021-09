Minister Kaag stopt vanwege Afghanistan

Sigrid Kaag, de minister die over zaken in het buitenland gaat, stopt als minister. Dat heeft ze besloten nadat een groot deel van de Tweede Kamer vond dat ze haar werk niet goed deed.

Kaag was de baas van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Samen met haar medewerkers moest ze ervoor zorgen dat mensen veilig van Afghanistan naar Nederland konden komen.

Fout

Maar volgens veel mensen in de Tweede Kamer is daarbij te veel fout gegaan. Sommige mensen zitten daardoor nog steeds vast in het land.