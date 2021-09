Joey mag nu echt Joey heten

Joey van 12 werd geboren in een meisjeslichaam en kreeg de meisjesnaam Delilah. Maar toen hij 4 jaar oud was, wist hij het zeker: hij is een jongen. Transgender heet dat. Hij veranderde zijn naam in Joey.

Officieel mag je je naam pas veranderen als je 16 jaar bent. Op Joey's paspoort en andere documenten, stond dus nog Delilah. En dat wilde Joey niet meer.