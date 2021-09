Wat moet je doen als je een naaktfoto krijgt?

Deze browser wordt niet ondersteund voor het spelen van video. Update uw browser naar Internet Explorer 10 of hoger om video af te kunnen spelen.

Wat moet je doen als een naaktfoto krijgt via WhatsApp, Instagram of Snap? Of, nog vervelender: als er een foto van jou rondgaat op social media? Misschien heb je dat zelf nog nooit meegemaakt. Toch is het volgens deskundigen belangrijk om er nu al over te praten. En dat kan sinds vandaag met een nieuwe game, speciaal voor achtste-groepers. Doorsturen In de game gaat het vooral over het doorsturen van naaktfoto's. Dat kan veel problemen opleveren.

Daar willen we de kinderen van groep 8 voor waarschuwen: van pas op, je hebt een gevaar, dat het doorgestuurd wordt. Niki Donné, deskundige seksuele gezondheid

Volgens Niki zijn de volgende dingen belangrijk als je een naaktfoto krijgt: Niet doorsturen en verwijderen. Je kunt er ook voor kiezen om de persoon te blokkeren van wie je de naaktfoto kreeg. Gebeurt er iets vervelends? Of gaat er een naaktfoto van jou rond? Dan is het belangrijk om daar over te praten met een volwassene die je vertrouwt.

Mocht er iets vervelends gebeuren: ga naar je leerkracht, ga naar je ouders, bespreek het. Niki Donné, deskundige seksuele gezondheid

Je kunt het spel met je klas spelen in de fabriek Risk Factory op drie verschillende plekken in Nederland.