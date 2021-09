Podcast: Kun je gevangenisstraf krijgen als je een snoepje steelt?

Jeugdagent Kim van der Weij, die je kan kennen van TikTok, vertelt wat de regels zijn. Bart en Malou vertellen of zij vroeger wel eens iets gestolen hebben. En je hoort een paar hele opmerkelijke diefstallen. Wat moet iemand bijvoorbeeld met 8 kilo verse pasta?

In deze aflevering van de Jeugdjournaal-podcast beantwoorden Bart en Malou jullie vragen over stelen. Kan je door de politie worden meegenomen naar het bureau als je iets steelt? En wat voor straffen staan er eigenlijk op stelen?

