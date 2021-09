Dit jaar krijgen waarschijnlijk meer mensen griep

Deze winter krijgen waarschijnlijk een stuk meer mensen griep. Dat denken gezondheidsdeskundigen. Vorige winter waren er juist bijna geen grieppati├źnten in Nederland.

Dat kwam door de corona-regels. Regels zoals afstand houden en je handen wassen helpen niet alleen tegen corona, maar ook tegen griep. Daarom kregen maar weinig mensen griep en ging het virus bijna niet rond.

Meer binnen zitten

Maar omdat de meeste regels straks zijn afgeschaft, is de kans groot dat griep ook weer meer rondgaat. Zeker ook omdat mensen in de winter meer binnen zitten en de ramen dichthouden.

Griep gaat meestal in januari en februari het snelst rond, maar deskundigen denken dat het dit jaar misschien al in de herfst raak is.