Oranjevrouwen spelen 1-1 gelijk tegen Tsjechië

De Nederlandse voetbalvrouwen hebben gisteren met 1-1 gelijkgespeeld tegen Tsjechië. Nederland was de betere ploeg, maar het lukte de Tsjechen om het eerste doelpunt van de wedstrijd te scoren.

Pas in de laatste tien minuten scoorde Vivianne Miedema de gelijkmaker en hoefde Nederland niet met verlies naar huis. Een flinke opluchting voor Mark Parsons, de nieuwe bondscoach van de Oranjevrouwen.

De wedstrijd telde mee voor de WK-kwalificatie. Nederland is al wel geplaatst voor het EK. Dat toernooi is volgend jaar in Engeland.

Spitse

Sherida Spitse deed deze wedstrijd voor het eerst weer mee. Na 70 minuten kwam ze het veld in. Spitse raakte vlak voor de Olympische Spelen geblesseerd en kon daardoor niet meedoen.