Esmae (10) heeft geen eigen kamer

Misschien heb je al gehoord over de woningproblemen in Nederland. Er zijn te weinig huizen en de huizen die te koop staan, zijn voor veel mensen te duur. Esmae van 10 heeft ook last van dat probleem.

Haar ouders zijn gescheiden en het lukt haar vader niet om een huis te vinden dat groot genoeg is voor hun allebei. Daarom heeft Esmae geen eigen kamer. Dat vindt ze best vervelend. Vanavond zie je er meer over in onze uitzending en natuurlijk bij ons online.

Jouw mening

Wat vind jij ervan om geen eigen kamer te hebben? Reageer op onze stelling!