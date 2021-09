Politici gaan op kamp om nieuwe regering te vormen

Je zou het misschien vergeten, maar Nederland heeft al een half jaar geen officiële regering. Daarom gaan de leiders van drie politieke partijen dit weekend nog een keer goed met elkaar praten. Ze gaan een weekend op kamp om te kijken of ze kunnen samenwerken.

Het weekendje weg is serieus, maar het gaat wel anders dan in de Tweede Kamer in Den Haag. Zo hebben de politici geen nette kleding aan en gaan ze 's avonds niet naar hun eigen huis. Ze blijven allemaal slapen in een luxe villa op de hei in de buurt van Hilversum.

Wie zijn erbij?

Mark Rutte van de VVD is erbij, net als Sigrid Kaag van D66 en Wopke Hoekstra van het CDA. Hun partijen denken over sommige dingen heel verschillend. Daarom is er ook een formateur bij, Johan Remkes. Hij moet ervoor zorgen dat partijen met elkaar willen samenwerken.

Hij kwam met het idee om een paar dagen weg te gaan. En hij hoopt natuurlijk dat er na dit weekend wél een regering is.