Oproep: Wat wil jij weten van Rik en Jesper van Glowmovies?

Ze bouwen de gekste creaties en bedenken de vetste uitdagingen: Jesper en Rik van Glowmovies zijn ontzettend populair. We gaan de mannen binnenkort interviewen en zijn heel benieuwd wat jij van hen wil weten!

Rik en Jesper zijn buurjongens en wonen in Limburg. Ze zijn allebei dol op klussen. Voor hun video's maken ze vaak grote bouwwerken in de tuin van Jesper. Zo hebben ze al een keer een achtbaan gebouwd, maar ook een waterpark en een gigantisch bed. In hun nieuwste video maken ze een eigen vakantiepark en die video is al meer dan 600.000 keer bekeken!

Ze hebben sinds een tijdje ook een tweede kanaal 'Glowmovies reageert', waarin ze reageren op bizarre nieuwsfeitjes, extreme achtbanen, gekke bouwwerken en nog veel meer. Wat wil jij van hen weten?