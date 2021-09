Parachutisten springen uit oorlogsvliegtuigen om te herdenken

Op de Ginkelse Heide sprongen vandaag honderden parachutisten uit vliegtuigen. Dat deden ze om Operatie Market Garden te herdenken. Dat is een belangrijke gebeurtenis tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Wat is Operatie Market Garden?

Operatie Market Garden was in 1944 tijdens de Tweede Wereldoorlog. Militairen uit de Verenigde Staten, Engeland en Polen werden toen boven de Ginkelse Heide gedropt. De parachutisten moesten op bruggen landen. Het was de bedoeling dat ze de Duitse soldaten zouden verslaan.

Maar het Duitse leger was veel sterker dan verwacht. De actie mislukte en duizenden militairen kwamen om het leven. Nederland werd uiteindelijk pas bevrijd in 1945.