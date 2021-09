De Grote Clubactie is begonnen! Sem en Charlotte doen mee

Dit weekend is de Grote Clubactie begonnen. Bij die actie verkopen kinderen lootjes voor hun sportclub. En dat is erg belangrijk, want veel clubs kunnen het geld goed gebruiken.

Meer dan 5000 verenigingen doen mee aan de Grote Clubactie. De komende dagen gaan 300.000 leden proberen zo veel mogelijk loten te verkopen. Zo ook Sem en Charlotte. Zij zijn lid van Tennisvereniging Barendrecht.