De mannen van StukTV over Jachtseizoen, ongelukken en poepen uit de auto

Ze hebben een van de grootste YouTube-kanalen van Nederland: de mannen van StukTV. De presentatoren, Giel de Winter, Thomas van der Vlugt en Stefan Jurriens, maken daar al bijna 10 jaar video's. Sinds kort zijn ze ook te zien op tv met hun programma Jachtseizoen. Evita ging bij ze langs met jullie vragen!

Waarom hebben ze de stap gemaakt naar tv? Wat is het gĂȘnantste wat ze ooit hebben meegemaakt? En wie laat de meeste scheten? Je ziet het in de video hierboven!

2017

Het is niet de eerste keer dat we StukTV interviewen met jullie vragen. In 2017 gingen we ook al bij ze langs: