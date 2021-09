Logeerpartijtje voorbij, maar nog steeds geen nieuwe regering

Het is de politici die een nachtje gingen logeren niet gelukt om het eens te worden over een nieuwe regering. Vannacht sliepen ze samen in een luxe villa in Hilversum omdat ze wilden kijken of ze kunnen samenwerken. Maar dat logeerpartijtje heeft dus niets opgeleverd.

Mark Rutte van de VVD, Sigrid Kaag van D66 en Wopke Hoekstra van het CDA waren erbij. Hun partijen denken over sommige dingen heel verschillend. Daarom was er ook een formateur bij, Johan Remkes. Hij moet ervoor zorgen dat partijen met elkaar willen samenwerken.