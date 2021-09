Nieuwswekker: Vluchten voor lava + Nieuwe corona-regels in de klas

Goedemorgen! Het weekend is weer voorbij en er staat weer een nieuwe Jeugdjournaal Nieuwswekker voor je klaar. In dit artikel vertellen we iedere schooldag welk nieuws je gemist hebt en wat er op deze dag nog gaat gebeuren.

- Op het Canarische eiland La Palma moesten duizenden inwoners en toeristen vluchten nadat een vulkaan is uitgebarsten. De vulkaan spuwde lava en as de lucht in. Zeker acht huizen zijn door het lava verwoest. Op het filmpje hieronder kun je de uitbarsting bekijken:

- De Emmy's zijn vannacht uitgereikt. Dat zijn Amerikaanse prijzen voor tv-programma's en series. De serie The Crown over het Britse koningshuis heeft 11 prijzen gewonnen. Onder andere de prijs voor de beste serie. Ook de serie over schaken The Queen's Gambit won een prijs: voor beste mini-serie.

Dit is vandaag in het nieuws:

- Jongens in Afghanistan kunnen weer naar de middelbare school. Dat zegt de Taliban-minister van Onderwijs. De scholen in het land waren al meer dan een maand gesloten nadat de Taliban de macht in Afghanistan hebben overgenomen. Of en wanneer meisjes weer naar school mogen, is niets gezegd. Op universiteiten zijn er nieuwe regels voor vrouwen. Zo mogen ze alleen naar de les als ze een hoofddoek dragen, ze niet in dezelfde ruimte zitten als mannen en als ze les krijgen van vrouwen. Op basisscholen zijn geen extra regels voor meisjes.

- Welke programma's maken kans op de Televizier-Ster Jeugd, de belangrijkste prijs voor kinderprogramma's in Nederland? Vandaag worden de drie genomineerden bekendgemaakt. Vorig jaar ging de prijs naar Beestenbrigade (zie foto). Het dierenprogramma won toen van Dropje en H3L.