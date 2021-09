Meer klachten over vliegtuig-herrie, maar minder vliegtuigen

Mensen die in de buurt van een vliegveld wonen, hebben meer last van lawaai dan voor de corona-tijd. Er landen minder vliegtuigen en er stijgen er minder op, maar toch komen er meer klachten binnen over vliegtuig-herrie.

Corona

Door corona werd er lange tijd een stuk minder gevlogen. Maar de afgelopen maanden stijgen en landen er weer steeds meer vliegtuigen. Dat valt op, na zo'n lange tijd van rust. Deskundigen denken dat mensen er daarom meer over klagen.