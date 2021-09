Levi van 14 doet mee aan de Onbeperkte Elfstedentocht

Ruim 100 mensen deden dit weekend mee aan de Onbeperkte Elfstedentocht. Dat is een tocht voor mensen met een chronische aandoening of een beperking.

In 5 dagen legden ze 200 kilometer af, langs elf steden in Friesland. Met groot applaus en luid gejuich kwamen ze over de finish in Leeuwarden.

Handbike

Het idee voor de Onbeperkte Elfstedentocht komt van de beroemde schaatstocht in Friesland. Die gaat alleen door als er genoeg ijs ligt.

Dat was voor deze tocht geen probleem, want de deelnemers doen mee met hun fiets of rolstoel. Ook Levi van 14 deed mee met zijn handbike. Je ziet hem in de video hierboven.