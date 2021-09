Deze honden hebben een heel zwembad voor zichzelf

Het is een traditie aan het eind van het zwembadseizoen: zwemmen samen met je hond. In buitenzwembaden in Tholen Alkmaar mochten honden lekker spetteren. Ze hadden het hele bad voor zichzelf.

Na dit weekend gaan de zwembaden dicht en moet het water eruit. Daarom is het niet erg als de honden het water vies maken.